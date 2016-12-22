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В 2025 году на Украине лишь 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии, — министр соцполитики

опубликовано vinodelov в Чт, 22/12/2016 - 20:35 Новость: тема тэги гео
рева

Сегодня на Украине только 38,5% трудоспособного населения работают легально и платят взносы в пенсионный фонд. Остальные — нет. Говоря языком цифр, из 26 миллионов работающих украинцев лишь 10 миллионов трудоустроены официально.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе посвященной подготовке к пенсионной реформе встречи с представителями Всемирного банка. По его словам, если не остановить процесс и не ликвидировать теневую экономику, пенсионная система Украины рухнет, не дожидаясь 2025 года.

«Я работаю — плачу взносы, мои дети работают — платят взносы. Так вот, нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%. Поэтому сейчас центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы. Потому что именно это является главным элементом наличия страхового стажа», — подчеркнул Рева.

Украинский министр забыл назвать главные негативные моменты, влияющие на оскудение пенсионного фонда. Вследствие «рыночных реформ» на Украине массово закрываются промышленные предприятия и учреждения культуры, а их бывшие работники теряют свой стаж и вынуждены зарабатывать на жизнь любым способом, без всякого оформления и социальных льгот. При этом молодежь при первой возможности бежит из страны майдана.

Увеличение правительством минимальной заработной платы, обещанное властью с нового, 2017 года, по мнению экспертов, приведет к тому, что теневая экономика займет главное место. Даже тот, кто до последнего времени работал официально, уйдет в тень, ведь иначе просто не выжить.

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