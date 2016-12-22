В Польше снесли памятник советским воинам освободителям и поставили вместо него рождественскую елку

В польском городе Ланьцут проходят работы по сносу памятника советским солдатам освободителям – на его месте поставят рождественскую елку. Заместитель мэра Ланьцута Йоанна Рупар сообщила, что все элементы памятника будут переданы в коммунальный департамент города. На месте демонтированного монумента на время рождественских праздников поставят елку высотой более десяти метров. Появится ли на этом месте новый памятник, пока не сообщается.
Решение о сносе монумента советским солдатам в Ланьцуте было принято в апреле этого года. По мнению депутатов горсовета, даже после переименования памятника "В честь борцов за свободу и независимость отечества" он все равно ассоциировался у польских чиновников с коммунистической властью.
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