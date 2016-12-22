Шок для Киева: Надежда Савченко в Германии назвала лидеров донбасских республик умными, уставшими от войны людьми

Пока депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко ее коллеги по парламенту 22 декабря исключали из состава парламентской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), она пребывала в «командировке» в Берлине и делала заявления, которые тянут в стране майдана на полноценную «зраду».

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Савченко рассказала немцам о своей встрече в Минске с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, причем назвала последних умными людьми, которые устали от военных действий.

Прямая речь Надежды Савченко: «Я увидела людей, в первую очередь. Причем людей замученных, которые также устали от войны, которые также жалеют, что война есть. Которые затравлены и из-за этого злые, которые прекрасно понимают, что обманулись в своих надеждах на Россию. Я встретила там умных людей, которые очень трезво оценивают ситуацию»…

По мнению украинского депутата, Плотницкий и Захарченко не хотят продолжения войны, так же, как и она сама. «Просто не все можно остановить в один момент», — сказала Савченко.

Что касается ее исключения из украинской делегации в ПАСЕ, то Савченко завила, что не видит в этом трагедии — работы у нее и без того хватает, а еще добавила, что часто имеет разногласия в позициях со «всеми коллегами в парламенте», потому что не хочет закрывать глаза на внутренние проблемы Украины.

Напомним: «айдаровка» Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года заключения за убийство российских журналистов во время военных действий на Донбассе летом 2014 года. После помилования президентом России Владимиром Путиным весной 2016 года вернулась на Украину, где сразу стала национальным героем, депутатом Верховной рады, ее включили в делегацию Украины в ПАСЕ, однако сама Савченко повела себя совершенно непредсказуемо, отказываясь играть по привычным законам украинской политики. Сейчас в стране майдана постепенно начинается ее политическая травля.