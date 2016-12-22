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Главный суд Литвы оштрафовал компанию "Газпром" на 36 млн. евро

опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 21:57 Новость: тема тэги гео
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В четверг Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) оставил в силе решение Совета по конкуренции, которым на российского монополиста "Газпром" был наложен штраф в 35,561 млн. евро. Штраф был назначен два года назад за то, что концерн не согласился подписать с компанией Lietuvos energijos gamyba (LEG, тогда - Lietuvos energija) соглашение по обмену газом.
В начале 2012 года Lietuvos energija нашла возможность купить газ на более выгодных условиях в Западной Европе и попросила у "Газпром экспорта" разрешить ей обмен топливом: часть газа, который "Газпром экспорт" поставлял в Польшу через Белоруссию, была бы направлена в Литву, а образовавшийся недостаток газпромовского газа в Польше был бы покрыт из приобретенного компанией Lietuvos energija объема газа.
Совет по конкуренции (СК) в июне 2014 года признала, что отказывая LEG в соглашении по обмену газом в 2013-2015 годах, "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданного СК в 2004 году.
Тогда сообщалось, что операция LEG с одной из западно-европейских компаний позволила бы снизить затраты на приобретенный компанией газ, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"