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Главная Сводка событий Новороссии за 22 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 22:42

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Минувшей ночью поселок Зайцево подвергся обстрелу. Снаряды падали на окраины поселка, попаданий в жилые дома не было. Утром было еще слышны выстрелы. По данным местных властей, обострение ситуации наблюдается последние несколько дней после попытки прорыва украинских силовиков на дебальцевском направлении. Как сообщили в администрации, "до этого у нас было более-менее спокойно. А последние несколько дней ситуация обострилась".

Сегодня Ирина Геращенко заявила, что киевская сторона предложила провести в пятницу провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными. Ранее Киев согласился освободить до Нового года 15 пленных в Донбассе. По словам Геращенко, пленные могли быть освобождены в результате помилования президентом, либо при использовании других юридических процедур. По словам Геращенко, ожидается, что и другая сторона проявит гуманизм накануне праздников и процесс освобождения заложников будет разблокирован".

Четыре дома и гараж получили повреждения в результате обстрела города Дебальцево в Донбассе. Жильцы не пострадали. Ночь в городе прошла относительно спокойно.

Американские разведывательные беспилотные аппараты, которые летом получила Украина, оказались бесполезными. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на советника начальника украинского Генштаба Натана Хазина. Речь идет о аналоговых мини-беспилотниках компании AeroVironment. По словам Хазина, если бы вопрос зависел от него, он вернул бы их обратно.

Андрей Марочко заявил, что в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков разрушен жилой дом на дебальцевском направлении в Донбассе. В населенном пункте Новогригоровка по улице Степная разрушен жилой дом". Он добавил, что в населенном пункте Дебальцево разрушена часть домовладения.

колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Маршрут до пунктов пропуска был без задержек и непредвиденных ситуаций. Добавляется, что все мероприятия на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее