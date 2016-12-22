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Светлодарский плацдарм: бои в районе Дебальцево продолжаются

опубликовано vinodelov в Чт, 22/12/2016 - 23:00 Новость: тема тэги гео
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На подступах к Светлодарску, на так называемом «светлодарском выступе» они шли весь день 22 декабря. С самого утра светлодарский плацдарм шумел тяжелой артиллерией и минометами. Под ударом украинской артиллерии оказались также города Дебальцево и Углегорск.

Впервые, начиная с февраля 2015 года украинские силовики обстреляли жилые массивы Дебальцево: повреждения от обстрелов получили два дома, а еще один уничтожен прямым попаданием артснаряда. ВСУ вели прицельный огонь по жилым массивам со стороны пгт Мироновский.

Продолжаются бои в районе стратегически важных высот близ сел Логвиново и Калиновки. Украинские оккупанты так и не смогли добиться успехов в этих направлении, отойдя с большей части занятой территории после значительных потерь. По сообщениям с мест, сейчас бои носят позиционный характер.

Напомним: утром 22 декабря украинские силовики пытались прорвать позиции армии ДНР на южном участке фронта, воспользовавшись густым туманом. Попытка этого прорыва также не удалась.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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