Светлодарский плацдарм: бои в районе Дебальцево продолжаются
опубликовано vinodelov в Чт, 22/12/2016 - 23:00 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Светлодарский плацдарм: бои в районе Дебальцево продолжаются
опубликовано vinodelov в Чт, 22/12/2016 - 23:00 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
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