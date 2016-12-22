Главная

Закарпатье продолжает требовать создания автономии

опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 23:07 Новость: тема тэги гео
1426361367_1594870
Государственность Украины продолжает трещать по швам. Представители закарпатских русинов приняли решение добиваться своей территориальной автономии в Закарпатье путём имплементации референдума 1991 года. Такое решение представители общины приняли на прошедших двух собраниях. По мнению лидеров русинских организаций, их община заслуживает автономного статуса и признания не меньше, чем крымские татары.
Лидер русинского движения и член президиума «Народной рады русинов Закарпатья» Иван Палинкаш отметил основные требования русинов: «У нас 2 основных требования: признание русинов национальностью и признание регионального референдума 1991, на котором 78% закарпатцев проголосовали за то, чтобы наша область получила статус самоуправляемой территории в составе Украины. Мы считаем, что если Закарпатью предоставят автономию, ничего тут страшного не будет. Мы хотим развиваться». По словам Палкинаша, требования русинов направлены в адрес Президента Украины Петра Порошенко и община ждёт от него ответа.
Собравшиеся также подчеркнули, что русинским активистам необходимо сосредоточиться на сбережении этноса, и озвучила требование о необходимости установления минимальных норм по трансляции телепередач на родном языке на областном государственном телеканале «Тиса-1».
Напомним, ранее венгерская община Закарпатья выступила с требованием подписания договора о разграничении полномочий с Кабинетом министров Украины, который позволит национальному меньшинству создать собственную территориальную автономию в регионе.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"