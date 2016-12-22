Партнеры Мы в соцсетях

Главная Закарпатье продолжает требовать создания автономии опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 23:07 Новость: тема тэги гео Государственность Украины продолжает трещать по швам. Представители закарпатских русинов приняли решение добиваться своей территориальной автономии в Закарпатье путём имплементации референдума 1991 года. Такое решение представители общины приняли на прошедших двух собраниях. По мнению лидеров русинских организаций, их община заслуживает автономного статуса и признания не меньше, чем крымские татары.

Лидер русинского движения и член президиума «Народной рады русинов Закарпатья» Иван Палинкаш отметил основные требования русинов: «У нас 2 основных требования: признание русинов национальностью и признание регионального референдума 1991, на котором 78% закарпатцев проголосовали за то, чтобы наша область получила статус самоуправляемой территории в составе Украины. Мы считаем, что если Закарпатью предоставят автономию, ничего тут страшного не будет. Мы хотим развиваться». По словам Палкинаша, требования русинов направлены в адрес Президента Украины Петра Порошенко и община ждёт от него ответа.

Собравшиеся также подчеркнули, что русинским активистам необходимо сосредоточиться на сбережении этноса, и озвучила требование о необходимости установления минимальных норм по трансляции телепередач на родном языке на областном государственном телеканале «Тиса-1».

Напомним, ранее венгерская община Закарпатья выступила с требованием подписания договора о разграничении полномочий с Кабинетом министров Украины, который позволит национальному меньшинству создать собственную территориальную автономию в регионе. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее