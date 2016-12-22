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Главная Обстрел н.п. Новогригоровка (Дебальцево) со стороны ВСУ 22.12.2016 опубликовано Nvb2003 в Чт, 22/12/2016 - 23:22

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Вчера, 21 декабря, с 15.00 до 19.00 город Дебальцево подвергся артобстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, об этом сообщили в администрации города. Из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в поселке Новогригоровка снарядом 152 мм поврежден жилой дом, в котором проживала семья. К счастью, никто не погиб. Также украинские силовики обстреляли жилой микрорайон Фестивальный в Дебальцево. Снарядом ВСУ поврежден гараж, прямое попадание, несколько боеприпасов попали в поле, вблизи жилых домов, в результате чего в двух многоподъездных пятиэтажках полностью повреждено остекление квартир. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее