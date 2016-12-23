Как сунниты воюют с туркоманами

Информационные источники сообщают о боях, "забуксовавших" на окраинах города Аль-Баб в северной Сирии. Боевики ССА при поддержке турецкой армии атакуют город Аль-Баб в провинции Алеппо. Им противостоят боевики ИГИЛ (организация запрещена в России). Источники повествуют о низкой эффективности в действиях наступающих, число погибших туркоманов идет на десятки.

Сторонники ИГИЛ применяют свою стандартную тактику, используя смертников и контратаки. Несмотря на поддержку ВВС Турции и самолетов американской коалиции, наступление идет туго. Еще по результатам боев в среду Вооруженные Силы Турции подтвердили потери в 14 своих военнослужащих в данном районе. Погибших "повстанцев" ССА было значительно больше (в СМИ озвучивалась цифра в 50-70 человек).

После того как боевики ССА вошли в город они были контратакованы с использованием смертников. По некоторым данным «повстанцы» после этого бежали, оставив один на один ИГИЛ и турецких военных. Турки понесли потери в личном составе, бросили два танка «Леопард-2» и БМП. Один из захваченных танков уже уничтожен с воздуха.

Конечно, террористы ИГИЛ не могли обойтись без пропагандистского видео с человеческими жертвами. Перед камерой были сожжены заживо двое пленных турецких военных, а турецкий флаг растоптан. Сожженные турки 26 лет и 21 года служили в пограничной охране. Боевики ИГИЛ объявили, что они казнят турецких пленных за бомбардировки Аль-Баба.

Однако, не стоит думать, что у ИГИЛ дела идут гладко. Фотографии с места боев, распространяемые в интернет, также показывают убитых террористов и их разбитую военную технику. В целом ситуацию можно охарактеризовать как встречные бои в городе на окраине Аль - Баба. Захват населенного пункта не получается быстрым, боевики ИГИЛ грамотно обороняются и контратакуют. Без применения турецкого спецназа и массированных ударов артиллерии вряд ли удастся взять этот город.