Боевые действия в районе авиабазы Т-4

В районе Пальмиры у авиабазы Т-4 продолжаются боевые столкновения сирийских правительственных сил и боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). Сирийская армия и бойцы движения "Хезболла" ведут оборонительные бои с целью не допустить прорыва террористов в зону безопасности военного объекта. Поддержку обороняющимся оказывают вертолеты ВКС РФ. По среде потери боевиков оценивались на уровне 25 человек, несколько технических единиц (включая танки) были уничтожены.

Таким образом, судя по чисто оборонительной тактике сирийских правительственных сил, даже при господстве в воздухе, сил на наступление здесь у них не хватает. По некоторым сведениям контратаки сирийской армии оказались не слишком эффективными. Командование формированиями ИГИЛ в этом районе все еще надеется на захват авиабазы.

Специалисты, внимательно отслеживающие сообщения из района боевых действий, сообщают о попытке прорыва боевиков в район Хомса, до которого террористам оставалось примерно 50 километров. Ситуация усложнилась в связи с отсутствием у сирийской армии подвижных резервов. Судя по динамике, даже, несмотря на поддержку с воздуха, сирийские правительственные силы пока не способны здесь навязать противнику свою волю. Формирования ИГИЛ маневрируют и ищут бреши, чтобы прорваться к Хомсу. Статичные действия противостоящих правительственных сил и отсутствие подвижных резервов предоставляют боевикам такие возможности.