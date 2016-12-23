В Воронежской области подхватили песенный флешмоб

Песенный флешмоб, посвященный единению славянских народов, подхватили в городе Россошь Воронежской области. Несколько десятков человек собрались в одном из торговых центров города и исполнили 5 известных песен, среди которых «Ой, при лужку, при лужке» и «По полю-полю» . «Мы решили спеть для того, чтобы наши народы, весь бывший Советский Союз, все выходцы из него помнили, что мы братья и должны жить в мире, без войны. Просто вышли и начали петь. Было радостно видеть, как к нам присоединялись зашедшие после работы, дети,» — рассказал нам один из участников.

После флешмоба к организаторам подошла работница местного магазина, поблагодарила за неравнодушие к проблемам современного общества. Она прочитала стихи о единстве национальностей, говорила о важности любви к своей стране и дружбы народов.