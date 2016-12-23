Украинская хунта готовится сдать своих соратников из «Правого сектора»?

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины о временном доступе к документам оператора мобильной связи ООО "Лайфселл" относительно телефонных звонков членов организации "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

В решении Печерского райсуда, которое размещено в Едином государственном реестре судебных решений, указывается, что Генпрокуратура Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений по фактам убийств и нанесения телесных повреждений различной степени тяжести сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних дел МВД Украины, имевших место в период с 18 по 20 февраля 2014 года во время акций протеста в г.Киеве.

В обосновании ходатайства Генпрокуратуры указывается, что в указанный период во время массовых акций протеста на ул. Институтской, Грушевского, Крещатик в г.Киеве неустановленными лицами совершены убийства военнослужащих ВВ МВД Украины и сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" МВД Украины.

"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", - сказано в обосновании ходатайства.

По информации Генпрокуратуры, в ходе обыска 6-го этажа гостиницы "Днепр" после выселения оттуда членов "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) правоохранители обнаружили лист бумаги с фамилиями, именами и отчествами, а также номерами мобильных телефонов лиц, которые проживали на указанном этаже. Генеральная прокуратура умалчивает, что из этой же гостиницы провокаторы убивали и свою "Небесную сотню".

С целью проверки причастности указанных лиц к совершению убийств и ранений правоохранителей 18-20 февраля 2014 года в г.Киеве Генпрокуратура просила суд разрешить временный доступ к информации, которая находится у мобильного оператора "Лайфселл", а именно относительно соединений абонентских номеров мобильных телефонов.

Печерский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины: прокурор группы прокуроров Генпрокуратуры получил доступ к информации мобильного оператора сроком на 30 дней.