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Гордые прибалты без российского рынка тоскуют у разбитого корыта

опубликовано vinodelov в Пт, 23/12/2016 - 11:44 Новость: тема тэги гео
Гордые прибалты
С упорством профессиональных мазохистов три маленькие, но гордые прибалтийские республики уже третий год вводят самоубийственные санкции против Российской Федерации. В результате их экспорт на российском направлении сократился в среднем на 10-12 процентов. В том числе и за счёт снижения грузового товаропотока из России, которая переориентировала его с прибалтийских портов на собственные.

Однако беда не ходит одна. Желая угодить Западу, в первую очередь Евросоюзу, прибалты активно подключились к его русофобской политики в надежде, что им компенсируют их потери хотя бы за счёт увеличения торговли с Европой.

Но этого не произошло. Занятая своими проблемами Европа на деле показывает, что ей глубоко плевать на благополучие прибалтийских лимитрофов. Она не спешит покупать их продукцию, в результате чего экспорт в западном направлении только в 2016 году снизился у Литвы, Латвии и Эстонии на 4-5 процентов.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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