Главная

Операция «Немыслимое-2» - днепровский клан готов поддержать Новороссию?

опубликовано vinodelov в Пт, 23/12/2016 - 11:49 Новость: тема тэги гео
Операция немыслимое
Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко по данным российских СМИ негласно побывала в Москве, где её принимали в правительстве и администрации президента. Юлия Владимировна зря ничего не делает и держит нос по ветру. И если киевский режим зашатался, она готова на заключение любых сделок и союзов, ради того, чтобы самой захватить власть в Киеве.

По тому же пути идёт и другой видный представитель днепропетровского клана – Игорь Коломойский, недавно вернувшийся на Украину, чем весьма расстроил Петра Порошенко. Как утверждает украинский политик Олег Царёв, Беня перестраивает свои отношения с Москвой. Он даже готов принять участие в возрождении проекта «Новороссия».

Конечно, на первый взгляд это выглядит как нечто немыслимое. Но ведь и Черчилль летом 1945 года планировал нападение на Советский Союз под грифом операция «Немыслимое». А чем Беня хуже? По авантюризму он Черчилля даже превосходит. Он согласен пристегнуть к Донбассу те области Украины, которые контролируют его ставленники: Харьковскую Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую. Кроме того, обещает восстановить разрушенные регионы и даже привлечь еврейский капитал из Америки и Европы.

Не исключено, считает Царёв, что Коломойский даже рассматривает своё участие в руководстве будущей Новороссией. А это уж действительно немыслимо. Кроме того, все последние действия олигарха направлены на то, чтобы всячески насолить президенту Порошенко, который вытеснил его из политики и бизнеса.

Василий Семёнов
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!