Операция «Немыслимое-2» - днепровский клан готов поддержать Новороссию?

Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко по данным российских СМИ негласно побывала в Москве, где её принимали в правительстве и администрации президента. Юлия Владимировна зря ничего не делает и держит нос по ветру. И если киевский режим зашатался, она готова на заключение любых сделок и союзов, ради того, чтобы самой захватить власть в Киеве.

По тому же пути идёт и другой видный представитель днепропетровского клана – Игорь Коломойский, недавно вернувшийся на Украину, чем весьма расстроил Петра Порошенко. Как утверждает украинский политик Олег Царёв, Беня перестраивает свои отношения с Москвой. Он даже готов принять участие в возрождении проекта «Новороссия».

Конечно, на первый взгляд это выглядит как нечто немыслимое. Но ведь и Черчилль летом 1945 года планировал нападение на Советский Союз под грифом операция «Немыслимое». А чем Беня хуже? По авантюризму он Черчилля даже превосходит. Он согласен пристегнуть к Донбассу те области Украины, которые контролируют его ставленники: Харьковскую Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую. Кроме того, обещает восстановить разрушенные регионы и даже привлечь еврейский капитал из Америки и Европы.

Не исключено, считает Царёв, что Коломойский даже рассматривает своё участие в руководстве будущей Новороссией. А это уж действительно немыслимо. Кроме того, все последние действия олигарха направлены на то, чтобы всячески насолить президенту Порошенко, который вытеснил его из политики и бизнеса.