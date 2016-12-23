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Корреспонденты из ЛНР попали под обстрел в районе Дебальцево

опубликовано Nvb2003 в Пт, 23/12/2016 - 12:16 Новость: тема тэги гео
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Корреспондент ЛуганскИнформЦентра вместе с другими журналистами, находившимися на передовых позициях Народной милиции у села Нижнее Лозовое в окрестностях Дебальцево, сегодня утром попал под артиллерийский обстрел со стороны киевских силовиков.
Подразделения ВСУ при поддержке артиллерии 18 декабря начали предпринимать попытки прорыва в районе Дебальцево. По данным Народной милиции ЛНР, потери украинской стороны составили 40 человек убитыми и 50 ранеными. Республика потеряла четырех военнослужащих погибшими, пять ранены.
Журналисты возвращались с позиций Народной милиции ЛНР, где они в течение ночи наблюдали за попытками киевских силовиков атаковать подразделения оборонного ведомства Республики при поддержке ствольной артиллерии и минометов.
Около 9.30 во время записи интервью с жителями недавно попавшего под огонь украинской артиллерии Нижнего Лозового ВСУ вновь начали обстреливать село из 152-мм орудий. Один из снарядов разорвался примерно в 50 метрах от группы сотрудников СМИ.
Всего в ходе продолжавшегося около 10 минут обстрела киевские силовики выпустили по селу не менее 15 крупнокалиберных снарядов, один из которых попал в жилой дом. Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.
Военнослужащие Народной милиции оперативно эвакуировали журналистов, которые в результате инцидента не пострадали, из зоны обстрела.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"