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Главная Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд. по искам Минюста США опубликовано Nvb2003 в Пт, 23/12/2016 - 12:53 Новость: тема тэги гео Крупнейший немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank достиг договоренностей по основным позициям относительно мирового соглашения с Минюстом США, в связи с исками за манипуляции с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что по договоренностям Deutsche Bank выплатит денежный штраф в размере 3,1 млрд. долларов и сверх того возместить убытки клиентам банка в США в размере 4,1 млрд. долларов. Однако, по информации источников в банке, на сегодня речь идет лишь о предварительных результатах договоренностей.

"Окончательные формулировки итогового соглашения еще могут быть изменены в ходе переговоров, абсолютных гарантий его заключения у банка также пока не предоставили", – отмечает издание.

В Deutsche Bank заверили, что "клиентские выплаты, размер которых еще может быть скорректирован, не повлияют на финансовые итоги 2016 года". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее