Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд. по искам Минюста США

Крупнейший немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank достиг договоренностей по основным позициям относительно мирового соглашения с Минюстом США, в связи с исками за манипуляции с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает Deutsche Welle.
Сообщается, что по договоренностям Deutsche Bank выплатит денежный штраф в размере 3,1 млрд. долларов и сверх того возместить убытки клиентам банка в США в размере 4,1 млрд. долларов. Однако, по информации источников в банке, на сегодня речь идет лишь о предварительных результатах договоренностей.
"Окончательные формулировки итогового соглашения еще могут быть изменены в ходе переговоров, абсолютных гарантий его заключения у банка также пока не предоставили", – отмечает издание.
В Deutsche Bank заверили, что "клиентские выплаты, размер которых еще может быть скорректирован, не повлияют на финансовые итоги 2016 года".
За услуги надо платить.
За услуги надо платить.
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