Чешское издание Nova Republika пишет, что именно явная враждебность Запада по отношению к России вынуждает ее мобилизовать внутренние ресурсы и искать внешнеполитические альтернативы в союзе со странами так называемого третьего мира.

«Поддержка искусственно созданного мифа о российском чудовище (этот миф противоречит историческому опыту и современным событиям, ведь Россия всегда только отвечает на западные заговоры) очень полезна для западной политики. Это позволяет Западу сваливать на Россию все преступления и промахи, обосновывать необходимость продолжать милитаризацию и под предлогом российской угрозы постепенно ограничивать свободы и устанавливать тоталитарную диктатуру и полицейское государство», — отмечается в публикации.

Россия в ситуации всеобщей русофобии и антироссийской пропаганды разрушила гегемонию США и обнажила лжеполитику Запада.

«Открытая враждебность Запада заставила Россию мобилизовать внутренние ресурсы и искать внешнеполитические альтернативы в союзе со странами так называемого третьего мира. Однополярность и монополия американской гегемонии постепенно превращаются в многополярность. Российская внешняя политика и общая стабильность российской политики обнажают западную «лжеполитику», которую все труднее обосновать в глазах западной общественности», — приходит к выводу Nova Republika.