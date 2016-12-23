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Место Савченко в ПАСЕ займет идеолог "Правого сектора" Борислав Береза

опубликовано Nvb2003 в Пт, 23/12/2016 - 13:16 Новость: тема тэги гео
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После исключения из состава украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Надежды Савченко, представлять Украину вместо нее будет бывший член и политтехнолог экстремистской организации «Правый сектор» Борислав Береза. Об этом сообщила в эфире канала 112 Украина украинский народный депутат Анна Гопко.
"Сегодняшнее голосование показывает, что на месте Савченко, за это голосовали, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков. Он будет представлять Украину и отстаивать интересы государства", - отметила Гопко.
Напомним, 22 декабря Савченко лишили права представлять Украину в ПАСЕ после того, как она назвала представителей ЛНР и ДНР умными, трезвыми, измученными войной людьми. Кроме того недовольство свидомой своры вызвала поездка Савченко в Белоруссию, где она встречалась с главами ЛНР и ДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким и обсуждала с ними обмен пленными по формуле "всех на всех".
Позже, объясняя свою встречу с Захарченко и Плотницким, Савченко подчеркнула, что на них нельзя вешать ярлыки "террористы" и "убийцы".
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"