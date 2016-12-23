Партнеры Мы в соцсетях

Главная Место Савченко в ПАСЕ займет идеолог "Правого сектора" Борислав Береза опубликовано Nvb2003 в Пт, 23/12/2016 - 13:16 Новость: тема тэги гео После исключения из состава украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Надежды Савченко, представлять Украину вместо нее будет бывший член и политтехнолог экстремистской организации «Правый сектор» Борислав Береза. Об этом сообщила в эфире канала 112 Украина украинский народный депутат Анна Гопко.

"Сегодняшнее голосование показывает, что на месте Савченко, за это голосовали, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков. Он будет представлять Украину и отстаивать интересы государства", - отметила Гопко.

Напомним, 22 декабря Савченко лишили права представлять Украину в ПАСЕ после того, как она назвала представителей ЛНР и ДНР умными, трезвыми, измученными войной людьми. Кроме того недовольство свидомой своры вызвала поездка Савченко в Белоруссию, где она встречалась с главами ЛНР и ДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким и обсуждала с ними обмен пленными по формуле "всех на всех".

Позже, объясняя свою встречу с Захарченко и Плотницким, Савченко подчеркнула, что на них нельзя вешать ярлыки "террористы" и "убийцы". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее