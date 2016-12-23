Шойгу рассказал о достижениях России в Сирии

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства заявил, что в ходе операции Воздушно-космических сил России в Сирии ликвидированы 35 тысяч боевиков.
Оружие сложили девять тысяч боевиков, также ВКС России уничтожили более 700 тренировочных лагерей боевиков на территории Сирии. Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства, в которой участвует президент Владимир Путин, также сообщил, что доля боеготовых пусковых установок в Ракетных войсках стратегического назначения достигает 99%, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. Ранее глава Минобороны сообщил, что современное российское оружие в целом продемонстрировало надежность и эффективность в ходе операции в Сирии.
Напомним, Сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. Сейчас проходит этап практических гуманитарных действий.