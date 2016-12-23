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Главная Шойгу рассказал о достижениях России в Сирии опубликовано Nvb2003 в Пт, 23/12/2016 - 13:24

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Глава Министерства обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства заявил, что в ходе операции Воздушно-космических сил России в Сирии ликвидированы 35 тысяч боевиков.

Оружие сложили девять тысяч боевиков, также ВКС России уничтожили более 700 тренировочных лагерей боевиков на территории Сирии. Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства, в которой участвует президент Владимир Путин, также сообщил, что доля боеготовых пусковых установок в Ракетных войсках стратегического назначения достигает 99%, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. Ранее глава Минобороны сообщил, что современное российское оружие в целом продемонстрировало надежность и эффективность в ходе операции в Сирии.

Напомним, Сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. Сейчас проходит этап практических гуманитарных действий. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее