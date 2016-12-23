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Киев признан самым опасным городом Европы

опубликовано Nvb2003 в Пт, 23/12/2016 - 13:31 Новость: тема тэги гео
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В ежегодном докладе британской компании Mercer Киев назван самым опасным из европейских городов, пишет Business Insider. Рассмотрев 450 городов по всему миру, Mercer учел следующие показатели: политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты.
Лидером списка был назван Киев из-за противостояния с Россией, большого количества опасных протестов, а также разгуле краж. За столицей Украины следуют Белград, Сербия и Афины, Греция.
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Конечно, там опасно

опубликовано Гость (не проверено) в Пт, 23/12/2016 - 23:12

Конечно, там опасно находиться всем нормальным людям. Ведь Киев - это столица фашистского государства.

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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"