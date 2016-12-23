Киев признан самым опасным городом Европы
опубликовано Nvb2003 в Пт, 23/12/2016 - 13:31 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
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Киев признан самым опасным городом Европы
опубликовано Nvb2003 в Пт, 23/12/2016 - 13:31 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
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Конечно, там опасно
Конечно, там опасно находиться всем нормальным людям. Ведь Киев - это столица фашистского государства.
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