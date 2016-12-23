Брифинг министра культуры, спорта и молодежи ЛНР

Сотрудники республиканского центра физического здоровья населения (РЦФЗН) "Спорт для всех" в 2016 году провели более 130 мероприятий для жителей ЛНР, что в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Оксана Кокоткина.
"У нас есть такое республиканское учреждение развития массового спорта, называется оно "Спорт для всех". В 2015 году оно начало работать, тогда было проведено порядка 60 мероприятий и для детей с ограниченными возможностями, и для разных социальных категорий, и для жителей Республики", - сказала она.
"В этом году эта цифра увеличилась уже в два раза, то есть больше 130 мероприятий было проведено этим республиканским учреждением", - отметила министр.
Основные задачи и цели Центра – это пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом путем проведения различных акций и мероприятий.