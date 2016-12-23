Партнеры Мы в соцсетях

Главная Брифинг министра культуры, спорта и молодежи ЛНР опубликовано Nvb2003 в Пт, 23/12/2016 - 13:39

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Сотрудники республиканского центра физического здоровья населения (РЦФЗН) "Спорт для всех" в 2016 году провели более 130 мероприятий для жителей ЛНР, что в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Оксана Кокоткина.

"У нас есть такое республиканское учреждение развития массового спорта, называется оно "Спорт для всех". В 2015 году оно начало работать, тогда было проведено порядка 60 мероприятий и для детей с ограниченными возможностями, и для разных социальных категорий, и для жителей Республики", - сказала она.

"В этом году эта цифра увеличилась уже в два раза, то есть больше 130 мероприятий было проведено этим республиканским учреждением", - отметила министр.

Основные задачи и цели Центра – это пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом путем проведения различных акций и мероприятий. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее