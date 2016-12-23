Делегация в ПАСЕ не решает, быть там Новинскому или нет

Присутствие в украинской делегации в ПАСЕ депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского, против которого режим Порошенко-Гройсмана возбудил уголовное дело, — внутреннее решение политсилы. Руководители представительства Украины в ассамблее не могут вмешиваться в согласование кандидатур. Ведь это противоречит всем правилам. За такое украинскую группу могут не допустить к следующей сессии.

Такое мнение высказал заместитель председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский.

Замена представителя украинской делегации ПАСЕ Светланы Залищук на Константина Усова (БПП) и Дмитрия Шпенова на Вадима Новинского (Оппозиционный блок) — сугубо внутреннее решение фракций, в которое руководство украинской группы не вмешивается.

Каждая партия должна иметь пропорциональное количество голосов. Например, представители от «Блока Петра Порошенко» составляют от четырех до четырех с половиной процентов делегатов ПАСЕ. Только они могут решать, кто их будет представлять.

«Мы не имеем права влиять на решения партий или фракций. Это может быть основанием для непринятия делегации на январской сессии. Нас могут вообще не допустить всей делегацией», — подчеркнул Логвинский.

Кроме того, эксперт заявил, что если у общества возникнет вопрос к персоне господина Новинского в ПАСЕ, он, будучи заместителем главы делегации, готов на них ответить, как и за кого-либо из тех, кто находится в украинской группе.

«Мы не имеем права заворачивать ни оппозицию, ни одну другую фракцию. Представительство в Парламентской ассамблее Совета Европы должно отвечать регламенту и правилам, которые там существуют. Мы не можем повлиять, например, на „Оппозиционный блок“, и указывать, кого направлять, а кого — нет. Это будет нарушение, на которое сразу отреагирует руководство Ассамблеи», — резюмировал Георгий Логвинский.