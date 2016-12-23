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Главная На Мальте заявили о возможном захвате самолета A320 ливийских авиалиний опубликовано Nvb2003 в Пт, 23/12/2016 - 14:29 Новость: тема тэги гео Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways предположительно был захвачен угонщиками. Авиалайнер, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, в настоящее время приземлился в аэропорту Мальты. Об этом сообщает издание Times of Malta. Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно, однако сообщается об угрозах угонщиков взорвать самолет.

По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования пока не известны. По другим сообщениям, на борту находится один вооруженный захватчик, который готов отпустить пассажиров, если его требования выполнят.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил в своем официальном аккаунте в Twitter, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета. По его словам, готовится операция по обеспечению безопасности.

Самолет следовал по маршруту из ливийского города Себа в Триполи. На его борту находятся 118 человек.

По другим сообщениям, на борту находится один вооруженный захватчик, который готов отпустить пассажиров, если его требования выполнят. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее