Успеет ли Обама развязать третью мировую войну?
опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 10:39 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Успеет ли Обама развязать третью мировую войну?
опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 10:39 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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На Украину
"Отправляя боевые части к границе с Россией." Скорее всего эти части будут переброшены на Украину. Война будет на территории Украины и после Обамы.
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