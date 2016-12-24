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Успеет ли Обама развязать третью мировую войну?

опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 10:39 Новость: тема тэги гео
Успеет ли Обама
На сайте «Русская правда» приводятся три довода, согласно которым Обама спешит до своего ухода из Белого дома развязать третью мировую войну. С этой целью он осуществляет одну масштабную провокацию за другой.

К их числу относится не доказанное обвинение России в подтасовке выборов президента США. Это раз. Далее Обама провоцирует войну с Россией, отправляя боевые части к российским границам. На днях было переброшено на американские базы в Европу дополнительно 4000 военнослужащих и 2000 единиц бронетехники. Это вам не пара танков в Прибалтике. По мнению Пола Мартина и его инсайдерских источников данное масштабное перемещение войск является провокацией, чтобы начать третью мировую. Это два.

И, наконец, провокация номер три – это убийство в Турции российского посла Андрея Карлова, с целью поссорить Москву и Анкару накануне решающих событий.

Василий Семёнов
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На Украину

опубликовано Гость nikolay (не проверено) в Сб, 24/12/2016 - 13:49

"Отправляя боевые части к границе с Россией." Скорее всего эти части будут переброшены на Украину. Война будет на территории Украины и после Обамы.

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