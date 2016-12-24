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Яков Кедми рассказал, куда идти Украине

опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 10:43 Новость: тема тэги гео
Яков Кедми
В своём интервью интернет-изданию «Правда. ру» бывший израильский разведчик Яков Кедми сформулировал своё видение пути, по которому пойдёт Украина в следующем году в связи с резким сокращением американской поддержки и европейской помощи.

А ждёт Украину, по мнению израильского эксперта, трансформация майданной власти и новый виток кровопролития. Причём, и Россия рискует быть втянутой в военный конфликт, если будет создана реальная военная угроза существованию Донецкой и Луганской Народных республик.

Кедми прогнозирует переход власти к местным бандформированиям и обострение гражданской войны за счёт их внутренних разборок и конфликтов с остатками украинской армии. Кедми также отметил, что он пока не знает, какая именно Украина родится из этого кризиса. Однако именно негативный вариант сценария он мотивировал высокой вероятностью экономической катастрофы, которая будет спровоцирована в результате активизации в следующем году криминальных междуусобиц на Украине.

Василий Семёнов
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Заявление Бойко

опубликовано Гость nikolay (не проверено) в Сб, 24/12/2016 - 13:45

Обращаю внимание на обращение главы газотранспортной системы Украины Бойко. "Пора останавливать войну на Донбассе, иначе экономика Украины не выдержит". Отсюда все последствия, изложенные выше.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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