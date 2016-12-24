Яков Кедми рассказал, куда идти Украине
опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 10:43 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Яков Кедми рассказал, куда идти Украине
опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 10:43 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Заявление Бойко
Обращаю внимание на обращение главы газотранспортной системы Украины Бойко. "Пора останавливать войну на Донбассе, иначе экономика Украины не выдержит". Отсюда все последствия, изложенные выше.
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