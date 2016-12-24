Первый официальный визит Игоря Додона будет в Москву

Об этом сообщил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Додон принял приглашение президента Владимира Путина посетить Россию в начале 2017 года с первым официальным визитом.

Россия заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию, заявил в субботу вице-премьер РФ, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии и представитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

"До встречи с президентом Молдавии я встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, с которым обсудил задачи, которые стоят перед непризнанной республикой", - заявил Рогозин по итогам состоявшихся в Кишиневе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном. "Думаю было бы правильным, если исполнительная власть Приднестровья могла бы довести до сведения президента Молдавии экономические проблемы, которые волнуют жителей левобережья Днестра" - сказал Рогозин, отметив, что эти вопросы, в первую очередь, касаются благосостояния и безопасности людей.

"Мы в России будем рады позитивным шагам в этом направлении", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Со своей стороны президент Молдавии заявил о намерении найти решение приднестровского вопроса, которое устроит жителей по обе стороны Днестра. "Я приложу все силы, чтобы решить приднестровскую проблему в интересах большинства жителей по обе стороны Днестра. В нашем плане приднестровского урегулирования проигравших не будет", - сказал Додон.

Игорь Додон считает, что в связи с изменением внешнеполитического курса Молдовы и миротворческой миссии России появилась возможность решения приднестровской проблемы. "Молдавии без стратегического партнерства с Россией не выжить. Это важно не только с точки зрения экономики, но и сохранения молдавского государства. Я убежден, что восстановление дружеских и стратегических отношений с Россией поможет решить и приднестровскую проблему ", - сказал глава Молдавии.