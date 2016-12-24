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В Дебальцево отменены все массовые мероприятия

опубликовано Артем Бережецкий в Сб, 24/12/2016 - 11:52 Новость: тема тэги гео
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Как сообщает пресс-служба аппарата НС ДНР в целях безопасности мирных граждан в обстреливаемом Дебальцево отменены массовые мероприятия

Массовые мероприятия в Дебальцево, которые были намечены на сегодня с участием председателя Народного Совета ДНР Дениса Пушилина, отменены в целях безопасности мирных граждан из-за риска новых обстрелов со стороны ВСУ.
«В первую очередь мы должны заботиться о гражданах, не рисковать их жизнью. Как вы понимаете, я туда ехал не просто, а встретится с представителями общественного движения «Донецкая Республика», принять участие в мероприятиях, но учитывая, что наш противник начал обстреливать Дебальцево именно в местах скопления людей, мероприятия пришлось отменить», — рассказал Денис Пушилин.

Председатель Народного Совета ДНР отметил, что мероприятия и поездка в Дебальцево были вынуждено отменены, и будут перенесены до установления в городе «режима тишины».

«К сожалению, даже открытие елки пришлось отменить. Очень печально, что город сейчас под обстрелом, — добавил спикер Народного Совета. — Мы сейчас должны сконцентрироваться на прекращении огня, о котором договорились на Контактной группе, а после это, уже не рискуя нашими гражданами, можно переходить к полноценным мероприятиям»,- резюмировал Денис Пушилин.

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