Барак Обама распространил действие "акта Магнитского" на весь мир

Закон о расходах на военные нужды в 2017 году, подписанный президентом США Бараком Обамой в пятницу, распространяет действие "закона Магнитского" на весь мир и позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека.

Этот документ позволяет президенту вводить санкции против любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за "внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране". Также речь идет о причастности к коррупции, хищениям и другим правонарушениям.

Надо отметить вводимые санкции дают возможность наложить американскую лапу на собственность и активы любого частного лица, которые находятся под контролем США.

Действие данной нормы распространяется на 6 лет, однако введенные в ее рамках санкции не имеют временных ограничений и могут быть отменены только решением президента США.

Закон является развитием так называемого "акта Магнитского", принятого в США 14 декабря 2012 года. Он вводил санкции только в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

"Список Магнитского", названный так в память о скончавшемся от сердечного приступа в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, обвинявшегося в налоговых махинациях, был опубликован минфином США в апреле 2013 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении ряда российских граждан.