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В Кабмине до сих пор не могут сбалансировать Госбюджет, — народный депутат

опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 12:40 Новость: тема тэги гео
Кабмин

На сайте Верховной Рады Украины до сих пор нет Государственного бюджета Украины, поскольку чиновники до сих пор не могут сбалансировать его в соответствии со всеми поправками, которые были внесены в этот документ накануне.

Об этом сообщил народный депутат Роман Семенуха.

Депутат подчеркнул, что, кроме Закона Украины о государственном бюджете на 2017 год до сих пор не опубликован ряд других документов, которые депутаты принимали еще несколько дней назад.

«Скажите, в каком бизнесе или на собрании ОСМД, вы проголосуете за то, чего не видели? Прошли среда, четверг, пятница, а Государственный бюджет все еще неопубликованный. Инсайды в Министерстве финансов мне говорят, что до сих пор не могут сбалансировать бюджет. Более того, нет не только бюджета. До сих пор не опубликованы изменения в Бюджетный кодекс, в Налоговый кодекс. Нет текста Закона «О Высшем совете правосудия». Не исключаю, что если бы на следующей неделе также была сессия, первым вопросом от депутатов до Гройсмана было бы: «Господин премьер, где бюджет? За что мы голосовали?».

Также депутат отметил, что тревожным сигналом для местного самоуправления являются законодательные нормы о выделении бюджетных средств, совмещение городских и сельских голов от органов исполнительной власти и депутатов.

«Больше всего меня волнует в этом бюджетном процессе свертывания бюджетной децентрализации. Это худшее, что происходит в парламенте. В прошлом году единственное, что было сделано хорошо — это бюджетная децентрализация, которая позволила вдвое, втрое увеличить бюджеты сел, поселков и городов. Появились деньги, и местные председатели, избранные в 2015 году, начали реализовывать свои обещания. Даже в небольших городах начали ремонтировать дороги, освещать улицы, восстанавливать школы, садики. Все это — благодаря увеличению бюджетов городов и децентрализации. Гройсман теперь говорит, что 15 млрд предусмотрено для небольших городов в Государственном бюджете. Это означает, что теперь, как это было при Януковиче, мэры станут рабами председателей РГА, ОГА и народных депутатов. Они вынуждены будут обращаться к ним с просьбой выделить средства. Это приведет к политической коррупции», — отметил народный избранник.

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Экономика

опубликовано Гость nikolay (не проверено) в Сб, 24/12/2016 - 13:40

По укроканалу №112 23 декабря 2016г. выступил с обращением депутат ВР всех созывов и хозяин украинской газотранспортной системы Бойко. Он заявил, что пора останавливать войну на Донбассе, согласно минским договоренностям, иначе экономика Украины не выдержит.

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