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Миссия ОБСЕ уехала праздновать

опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 14:36 Новость: тема тэги гео
Миссия ОБСЕ уходит

В течение нескольких последних суток в обстреливаемом украинскими войсками городе Дебальцево находилась группа представителей миссии ОБСЕ. Международные наблюдатели появлялись и в некоторых точках Светлодарской дуги, где с 18 декабря идут беспрерывные бои.

Однако утром 24 декабря представители ОБСЕ собрали вещи, расселись по машинам и отправились на место постоянного размещения — в Донецк.

Наблюдатели, представляющие разные страны Европы, уехали в более комфортные условия, чтобы отметить католическое и протестантское рождество. Кроме того, вряд ли миссия ОБСЕ появится в районе боев и праздников, иначе ей бы пришлось хотя бы формально, но фиксировать нарушения украинской стороной очередного перемирия, объявленного на фронте с 24 декабря.

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И не стыдно им праздновать,

опубликовано Гость (не проверено) в Сб, 24/12/2016 - 17:52

И не стыдно им праздновать, когда обстрелы продолжаются?

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Денис Виноделов

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