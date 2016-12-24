Миссия ОБСЕ уехала праздновать

В течение нескольких последних суток в обстреливаемом украинскими войсками городе Дебальцево находилась группа представителей миссии ОБСЕ. Международные наблюдатели появлялись и в некоторых точках Светлодарской дуги, где с 18 декабря идут беспрерывные бои.

Однако утром 24 декабря представители ОБСЕ собрали вещи, расселись по машинам и отправились на место постоянного размещения — в Донецк.

Наблюдатели, представляющие разные страны Европы, уехали в более комфортные условия, чтобы отметить католическое и протестантское рождество. Кроме того, вряд ли миссия ОБСЕ появится в районе боев и праздников, иначе ей бы пришлось хотя бы формально, но фиксировать нарушения украинской стороной очередного перемирия, объявленного на фронте с 24 декабря.