ВСУ использует перемирие для перегруппировки сил

Воспользовавшись тем, что с 24 декабря началось объявленное в Минске рождественское и новогоднее перемирие, украинские военные уже в 10 часов утра 24 декабря в районе Светлодарской дуги запустили в воздух два беспилотных летательных аппарата.

Примерно в это же время две пары беспилотников украинской армии были замечены над автомобильными дорогами в районах Константиновка — Дзержинск и Константиновка — Артемовск.

Известно, что усиленную разведку наземных коммуникаций с воздуха украинское военное командование затевает перед тем, как приступить к переброске по избранным дорогам живой силы, боевой техники и вооружений. Воздушную разведку в ближних тылах командование сил «АТО» проводит потому, что ему везде мерещится появление «партизан ДНР».

Очевидно, что для укрепления своей фронтовой группировки командование ВСУ максимально эффективно постарается использовать весь период новогодних праздников.