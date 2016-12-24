ВСУ использует перемирие для перегруппировки сил
опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 15:13 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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ВСУ использует перемирие для перегруппировки сил
опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 15:13 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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