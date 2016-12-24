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Опубликованы документы, о развернутой Украиной информационной агрессии против России

опубликовано Артем Бережецкий в Сб, 24/12/2016 - 12:46 Статья: тема тэги гео


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Активисты хакерской группы "Спрут" представили общественности протокольное решение СНБО Украины за подписью заместителя Турчинова Александра Литвиненко от 25 мая 2015 года.

Взломав почтовый ящик iac@rnbo.gov.ua, они обнаружили, что согласно протоколу, украинские майданные власти разработали план ведения информационной войны, как против своего населения, так и против России. Цитируем: «…активизировать поддержку и распространение протестных настроений на территории РФ и побуждений к расколу российских элит, создать недовольство среди отдельных социальных групп населения России политикой официальной Москвы...». Каждому министерству и ведомству поставлена конкретная задача.

В тексте протокола упоминается ныне покойный Немцов и другие представители российской "оппозиции".

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