В локальных очагах конфликта в Сирии

Информационные источники сообщают о масштабном наступлении формирований ИГИЛ (организация запрещена в России) на позиции сирийской правительственной армии в районе города Дейр-эз-Зор. Активность боевиков значительно превосходит то, что здесь наблюдалось ранее. Наступление предваряла мощная артиллерийская подготовка, которая затем сменилась артиллерийскими дуэлями. Республиканской гвардии Сирии, которая ведет здесь бои в обороне, поддержку оказывает авиация.

Еще одним очагом локальной напряженности является авиабаза Т-4 вблизи Пальмиры. Боевики ИГИЛ внезапно для сирийских правительственных сил оказались на востоке провинции Хомс. Захватив ряд блокпостов ввиду паники обороняющихся, террористы столкнулись с сопротивлением лишь вблизи населенного пункта Джубб-аль-Джарра, где сирийская армия и ополчение сумели организовать оборону. Город, о котором идет речь, находится примерно в 35 километрах к северо-западу от известной (по недавним боям) авиабазы Т-4. База вблизи Пальмиры побывала полуокружении и подвергается атакам со стороны ИГИЛ уже более 10 дней. Благодаря подкреплениям, упорству в обороне и действиям авиации база была сохранена.

В ночь с четверга на пятницу части Сирийской армии предприняли контрнаступление на востоке провинции Хомс. Боевые действия свелись к встречным боям, где стороны борются за господствующие высоты. Сирийская армия использует танки. Источники сообщают о нескольких десятках погибших из числа боевиков и потери ими нескольких единиц бронетехники.

Таким образом, судя по событиям выше, операция ИГИЛ в районе Пальмира -Дейр-эз-Зор - Хомс вступила в новую фазу. Террористические формирования действуют по принципу наименьшего сопротивления и давления по всему фронту соприкосновения, обходя тех, кого можно обойти. Сирийским правительственным силам остро не хватает подвижных резервов. Пассивная оборона и наведение авиации - это стандартная схема противодействия ИГИЛ и она пока не слишком эффективна. Сирийские правительственные силы все еще медленно высвобождаются в районе Алеппо.

На этом фоне подразделения 105-й бригады Республиканской Гвардии осуществляют локальную операцию в Восточной Гуте под Дамаском. Сирийцам здесь помогают формирования «Армии Освобождения Палестины». Действия сирийской армии и союзников, по сути, также являются контрнаступательными. Данной операции ВС Сирии предшествовало сосредоточение войск. Командование сирийской армии надеется, что локальная операция перерастет в нечто большее. Стоит задача ликвидировать потенциальную угрозу Дамаску из этого района.

В итоге, освобождение Алеппо резко активизировало ИГИЛ, кураторы боевиков решили действовать на упреждение, а не дожидаться пока сирийская армия и союзники разобьют их по частям. В дело явно вовлечены подкрепления, которые могли прибыть из Ирака, где американцы достаточно пассивны. Однако сложности сейчас испытывают не только сирийские правительственные силы, но и протурейцкие формирования ССА, действующие в районе города Аль - Баб, провинции Алеппо. Там, несмотря на господство в воздухе ВВС Турции, террористы за счет сочетания атак смертников и более умелых действий "на земле", сумели выбить турецких "повстанцев" и военнослужащих ВС Турции из пределов Аль – Баба, который по-видимому пытались захватить «с наскока».

Первый штурм Аль - Баба турками был подготовлен плохо. В результате они потеряли людей (не менее роты) и несколько единиц бронетехники, включая танки "Леопард-2". После чего отошли на исходные позиции в 1-2 километрах от города. ИГИЛ не могло не закрепить свой военный успех пропагандистскими роликами. Именно поэтому в сети появилось видео сожжения живьем попавших в плен турецких военнослужащих. Боевики объясняют жестокую казнь страданиями гражданского населения от налетов турецкой авиации.

Теперь турки решили продолжить, действуя «правильной осадой». Штурм стал осуществляться через захват господствующих высот неподалеку от окраин города. Турецкие потери у Аль-Баба оцениваются в роту танков «Леопард-2А4». Таковы итоги применения танков против неподавленной обороны, плюс следует отметить фанатизм боевиков ИГИЛ, которые активно применяют смертников. Соответственно, это вносит бурное смятение в ряды протурецких боевиков, которые оказываются не более стойкими, чем сирийское ополчение под Пальмирой на этапе отступления.