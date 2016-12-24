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Более 50 украинско-фашистских захватчиков убиты при попытке прорыва позиций защитников Донбасса

опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 15:58 Новость: тема тэги гео
Трупы

Представители преступного синдиката Порошенко-Гройсмана нагло врут, скрывая от жен и матерей то, что их близких людей больше нет в живых.

В частности, Вооруженные силы бывшей Украины в ходе попыток прорыва близ Дебальцево потеряли убитыми более 50 вояк, еще около 100 киевских силовиков получили ранения. О данном факте заявил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.

«Нам достоверно известно о более чем 50 погибших и около 100 раненых украинских боеивках. Однако в украинском министерстве обороны официально продолжают лгать, заявляя о шести погибших и 19 раненых», — отметил он.

Анащенко подчеркнул, что таким образом в военном руководстве Украины хотят скрыть истинные потери и свои неудачи.

«Также достоверно известно, что многочисленных жертв среди раненых удалось бы избежать, если бы командование ВСУ своевременно эвакуировало раненых с поля боя», — добавил полковник.

Анащенко сообщил, что в ходе боестолкновений погибли шесть военнослужащих Народной милиции, еще семь получили ранения.

«Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, где им была оказана квалифицированная помощь, и их жизни вне опасности. Еще двое военнослужащих по-прежнему числятся без вести пропавшими, мы делаем все возможное для установления их судьбы», — сообщил Анащенко.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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