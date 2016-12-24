Савченко назвала режим банды Порошенко преступным

Надо ли увеличивать власть президента Петра Порошенко, если нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая? Об этом заявила террористка карбата «Айдар», а ныне депутат Верховной Рады бывшей Украины Надежда Савченко.

«В настоящее время усиливают власть Порошенко. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента? Что было бы, если бы мы поддерживали Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?» — сказала Надежда Савченко.

Она выразила мнение, что сейчас нет государственной позиции.

«Я уже начинаю понимать, что народ прав. У нас в Конституции записано, что народ — это власть. И делегировать кому-то свои полномочия нечего, потому что делегаты оказываются недостойными», — отметила Савченко.