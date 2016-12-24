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Надежда Савченко презентует общественную платформу «РУНА»

опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 16:57 Новость: тема тэги гео
Руна

Презентация намечена на понедельник, 26 декабря, на пресс-конференции в Киеве. Об этом бывшая «айдаровка», а ныне внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщает на своей странице в Фейсбук.

Тема пресс-конференции: «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики». В ее ходе будет представлена общественная платформа «РУНА»: движение, реформы, революция украинского народа».

Напомним: на днях Надежду Савченко исключили из фракции «Батькивщина» Верховной рады Украины, из делегации Украины в ПАСЕ и из парламентского Комитета национальной безопасности и обороне. Последнее решение еще должна утвердить Верховная рада, но произойдет это, скорее всего уже в будущем году.

Исключения отовсюду — наказание Савченко от майданной власти за самовольную встречу с лидерами донбасских республик в Минске.

Скриншот поста Савченко

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ПРО САВЧЕНКО

опубликовано Гость (не проверено) в Сб, 24/12/2016 - 19:31

БУДЕ ДУЖЕ ЦІКАВО ЗНАТИ ЯКІ ДУРНІ ЗАЯВЛЯТЬСЯ В ЦІЙ КОДЛІ. РОЗУМНІ ТУДИ НЕ ПІДУТЬ.

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Любопытно, а себя ты с кем

опубликовано Лариса Сергеева в Сб, 24/12/2016 - 20:00

Любопытно, а себя ты с кем ассоциируешь? С теми, кто скакал? С теми, кто сейчас убивает Донбасс "за Эдыну краину"??

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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