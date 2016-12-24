Надежда Савченко презентует общественную платформу «РУНА»
опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 16:57 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Надежда Савченко презентует общественную платформу «РУНА»
опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 16:57 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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ПРО САВЧЕНКО
БУДЕ ДУЖЕ ЦІКАВО ЗНАТИ ЯКІ ДУРНІ ЗАЯВЛЯТЬСЯ В ЦІЙ КОДЛІ. РОЗУМНІ ТУДИ НЕ ПІДУТЬ.
Любопытно, а себя ты с кем
Любопытно, а себя ты с кем ассоциируешь? С теми, кто скакал? С теми, кто сейчас убивает Донбасс "за Эдыну краину"??
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