Надежда Савченко презентует общественную платформу «РУНА»

Презентация намечена на понедельник, 26 декабря, на пресс-конференции в Киеве. Об этом бывшая «айдаровка», а ныне внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщает на своей странице в Фейсбук.

Тема пресс-конференции: «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики». В ее ходе будет представлена общественная платформа «РУНА»: движение, реформы, революция украинского народа».

Напомним: на днях Надежду Савченко исключили из фракции «Батькивщина» Верховной рады Украины, из делегации Украины в ПАСЕ и из парламентского Комитета национальной безопасности и обороне. Последнее решение еще должна утвердить Верховная рада, но произойдет это, скорее всего уже в будущем году.

Исключения отовсюду — наказание Савченко от майданной власти за самовольную встречу с лидерами донбасских республик в Минске.