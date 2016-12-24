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«Порошенко крадет сотни миллионов долларов, запрашивая откаты от каждого контракта» — американский журнал Time

опубликовано vinodelov в Сб, 24/12/2016 - 17:41 Новость: тема тэги гео
онищенко

Беглый украинский депутат-олигарх Александр Онищенко продолжает свой крестовый поход против президента Украины Петра Порошенко. Теперь он делает это на страницах популярного американского журнала Time, опубликовав там свою авторскую колонку, в которой обвиняе президента Порошенко в коррупции «беспрецедентных масштабов», в «краже сотен миллионов долларов» через откаты с контрактов на государственных предприятиях.

Вот что пишет Александр Онищенко: «За прошедшие три года я лично наблюдал, как Петр Порошенко крадет сотни миллионов долларов, запрашивая откаты от каждого контракта, связанного с любым государственным предприятием на Украине. Те, кто отказывался платить откаты, рассматривались как нелояльные и целенаправленно и систематически подвергались нападкам со стороны правительства, точно так же, как и я».

Также Онищенко призывает мировую общественность пересмотреть отношение к властям Украины: «Мы не можем допустить, чтобы президент Порошенко действовал теми же методами, что и его предшественник Янукович. Настало время положить конец этой лжи».

Напомним: ранее депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что у него есть убойный компромат на президента Украины Петра Порошенко, в том числе и аудиозаписи разговоров, сделанные на диктофон, вмонтированный в наручные часы. Этот компромат он уже передал американским спецслужбам, а на днях даже прошел проверку на детекторе лжи.

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