«Пэрэмога» - ВСУ заняли «серую зону», объявив это очередной великой победой

О том, что в ходе боев на Светлодарской дуге ВСУ «бескровно» взяли небольшой поселок Новолуганское (неподалеку от Дебальцево), раструбили все украинские СМИ. Правда. При этом забыли сообщить, что этот поселок расположен в нейтральной, так называемой «серой зоне» и его, как прописано в минских соглашениях, не имеет права занимать ни одна из противоборствующих на Донбассе сторон.

Вот как об этой «пэрэмоге» сообщил в соцсети командир украинского подразделения батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенк: «Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном «Донбасс Украина» успешно проведена дерзкая операция по взятию под контроль города Новолуганское. Сходу. Без потерь. Привет сепары»...

И вот теперь Луганская народная республика требует от ОБСЕ повлиять на украинских военных, занявших Новолуганское. Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. «Мы настоятельно просим международных наблюдателей принять меры для вывода подразделений ВСУ из «серой» зоны, так как это является прямым нарушением и препятствием на пути дальнейшего выполнения соглашений, достигнутых в Минске», - заявил Анащенко.

Оккупация украинскими силовиками «серых» зон на Донбассе украинские журналисты давно уже окрестили, «ползучим наступлением». Таким образом были заняты нейтральные территории вблизи Мариуполя иАвдеевки, при этом ОБСЕ сделало вид, что нарушений не замечает.