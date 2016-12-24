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В очередной раз обстрелами обесточена Донецкая фильтровальная станция

опубликовано alex1943 в Сб, 24/12/2016 - 18:58 Новость: тема тэги гео
DFS
Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». В сообщении говорится: «Двадцать третьего декабря в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция, повреждены линии электропередачи в районе поселка Майорск, от которых осуществляется электроснабжение насосных станций третьего подъема канала «Северский Донец-Донбасс». В настоящее время на третьем подъеме канала СДД от резервного электрического ввода в работе находится один насосный агрегат».

По данным специалистов компании, полностью прекращена подача воды на три фильтровальные станции, которые обеспечивают водоснабжение шести населенных пунктов Донбасса. На 50% сокращена подача воды на две Енакиевские, Верхнекальмиусскую, Красноармейскую, Великоанадольскую фильтровальные станции.

Водоснабжение пока будет осуществляться из резервных водохранилищ. «Энергетики «ДТЭК Донецкоблэнерго» ведут переговоры о получении допуска для выполнения ремонтных работ на поврежденных объектах» - сообщили в компании «Вода Донбасса».

Напомним: остановка ДФС по причине обесточивания — не первая. Подразделения ВСУ, расположенные в Авдеевке, постоянно ведут обстрелы окраин Донецка и Ясиноватой, в том числе и окрестностей Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой города и села по обе стороны линии фронта.

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