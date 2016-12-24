«Режим тишины», введенный на Донбассе, ВСУ нарушили более 140 раз, в том числе били из РСЗО «Град»

Режим прекращения огня на Донбассе, который, согласно договоренностям, достигнутым в Минске 21 декабря, начался в полночь 24 декабря (по киевскому времени), тишины так и не принес.

По данным минобороны ДНР, украинская армия, начиная с полуночи, обстреляла прифронтовые территории Республики более 140 раз. Противник вел огонь по окраинам Донецка, Горловки, Ясиноватой, а также по южным селам ДНР. При этом по поселку Крутая балка под Ясиноватой били украинские «грады».

Как сообщил спикер минобороны Республики Эдуард Басурин, в результате минометных обстрелов со стороны ВСУ уже после введения «режима тишины» один военнослужащий армии ДНР погиб, еще один был ранен. «От минометного огня украинских бандитов погиб один военнослужащий ДНР и один получил ранение», - сказал Басурин.