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В Одессе «декоммунизируют» рекламными щитами

опубликовано alex1943 в Сб, 24/12/2016 - 19:07 Новость: тема тэги гео
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Возле Пересыпского моста строят новые рекламные конструкции, которые, похоже, полностью скроют расположенный здесь памятник Маринеско. В этом убедился фотокорреспондент одесского портала «Таймер». Согласно объявлению, размещённому на месте строительства, работы ведёт некое ООО «ЛК Энергомир».

Александр Иванович Маринеско — командир Краснознамённой подводной лодки С-13 Краснознамённой бригады подводных лодок Краснознамённого Балтийского флота, капитан 3-го ранга, известный по «Атаке века». Герой Советского Союза.

«Почему мы славим Александра Маринеско - известного советского моряка-подводника, чье имя носит и улица, и училище в Одессе? Маринеско - этнический украинец - рядовой герой мировой войны с гитлеровской Германией» – так объясняли то, что «декоммунизация» не добралась до Маринеско, украинские национально озабоченные журналисты Юрий Сандул, Оксана Федоряченко ещё в ноябре 2015 г.

Но, похоже, таки добралась. Вначале закроют рекламными щитами, а там и снести можно – всё равно его не видно…

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