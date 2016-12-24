Украинский «интеллектуал» про жителей Донбасса: «зомбированные дегенераты»

России надо отдать Донбасс и Крым - пусть подавится, заявил в эфире телеканала «112. Украина» владелец киевской газеты «Бульвар» Дмитрий Гордон. Тот самый, что совсем недавно публично плакался, мол, если бы знал, чем закончится евромайдан, никогда бы его не поддерживал.

Вот что «бульварный» Гордон теперь говорит в телеэфире: "Необходимо отгородиться от этих территорий (Крыма и Донбасса — ред.), признать их временно оккупированными, объявить, чтобы все, кто хочет, выезжали в большую Украину, создать для них все условия, обеспечить жильем. Это лучше, чем кормить эти территории. Прекратить вливать туда деньги, укрепить армию на границах с Россией и сказать – «Ребята, это временно оккупированная территория. Мы занимаемся своими внутренними делами. Когда вы созреете, и если созреете, увидите успехи Украины, мы будем говорить о том, чтобы принять вас обратно".

"Не нужно сегодня заниматься Донбассом – там сплошная ненависть там агрессия, эти люди зазомбированы российским телевидением, российской пропагандой, они ненавидят Украину. Формально признать или Верховной Раде, или президенту, или через референдум, что Крым, а также часть Донбасса являются временно оккупированными территориями. Государство Украина уходит оттуда до лучших времен, так бывает… Надо уйти оттуда. Олесь Гончар, классик украинской литературы, когда-то написал: «Донбасс – это раковая опухоль на теле Украины. Так бросьте его в морду империи, пусть подавится». Вот и все, пусть подавится этим Донбассом с этими зазомбированными дегенератами, которые приняли российскую точку зрения"...