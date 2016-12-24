Комбат с позывным «Мачете»: «Пусть никто панику не поднимает ни в Донецке, ни в Дебальцево, ни в Луганске. Где стоим – там и будем стоять»

Интервью с командиром 3-го батальона 7-й бригады Луганской Народной Республики, с позывным «Мачете», командиром бойцов, отбивших наступление ВСУ под Дебальцево, опубликовал военкор Геннадий Дубовой. Комбат говорит, что едва сдерживает своих бойцов, рвущихся в контрнаступление...

По словам комбата, ВСУ пошли в наступление под Дебальцево, когда бойцы Республики, стоявшие на своих позициях, были вооружены лишь автоматами и РПГ, выполняя функции пограничников.

Прямая речь: «Работали пограничниками. Это, конечно, хорошо, но не в нашей ситуации. Это же не люди, это же «правосеки», человек, который туда идет, изначально задумывается убивать людей. Кто дал приказ – я не знаю. Я думаю, скорее всего, это очередная глупость командира моего уровня – командира батальона… Посмотрим, чем это кончится. Развивается очень масштабно – рассасывается по всему фронту. Началось с херни, а закончится – посмотрим, чем… Пацаны у меня, конечно, классные. Стоять будут до конца... Землю не отдадим. Пусть никто панику не поднимает – ни в Дебальцево, ни в Донецке, ни в Луганске. Где стоим – там и будем стоять, никуда не пойдем. Может быть, будет такое, что займем более выгодные стратегические позиции. Пока я все сдерживаю своими руками, чтобы не началась масштабная Третья мировая... Но все идет именно к этому»...