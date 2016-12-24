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В Донецком республиканском краеведческом музее восстановили зал живой природы, открылась выставка

опубликовано alex1943 в Сб, 24/12/2016 - 20:09 Новость: тема тэги гео
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Одним из залов Донецкого республиканского краеведческого музея, который был разрушен в результате обстрелов ВСУ в августе 2014 года, был зал живой природы. В восстановлении музея принимали активное участие работники музея, молодежь. Собирали зал из тех экспонатов, что уцелели, приносили новые. В итоге он получился еще лучше, чем был.

И вот 24 декабря состоялось торжественное открытие восстановленного зала живой природы и постоянно действующей выставки «Заповедными тропами: Растительный и животный мир Донецкого края».

«Прежде всего, я хочу поздравить всех работников музея с этим замечательным событием. Хочу поблагодарить за ваше мужество и героизм, которые вы проявили в 2014 году. Когда украинские войска вероломно обстреливали Донецк и были попадания в музей, работники, все до одного, остались здесь и охраняли, и восстанавливали здание. Глава ДНР поставил задачу — в максимально быстрые сроки восстановить музей. Спасибо всем, кто участвовал в его восстановлении! Сегодня я с гордостью и уверенностью хочу сказать, что мы не позволим ВСУ сломать нас, нашу историю. Мы все вместе будем строить наше молодое государство — Донецкую Народную Республику!» - сказал на открытии выставки заместитель Председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников.

Напомним: мощному артиллерийскому обстрелу музей подвергся 20 августа 2014 года. В результате нескольких прямых попаданий снарядов калибра 122–152 мм, которых было не меньше пяти, обрушились перекрытия этажей, часть здания провалилась в подвальные помещения, сорвало крышки канализационных люков. Была уничтожена большая часть экспонатов. За прошедшие два года, даже в условиях войны и блокады, объявленной Киевом, музей восстановлен и открывает новые экспозиции.

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