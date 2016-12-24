В оккупированной ВСУ Красногоровке сожгли сауну вместе с находящимися там карателями из нацбата

Об этом в субботу, 24 декабря, на брифинге в Донецке сообщил представитель минобороны ДНР. Дословно: «На подконтрольных ВСУ территориях местные жители, доведенные до отчаяния беспределом со стороны украинских карателей, связанным с выселением граждан из жилищ и мародерством, вынуждены пойти на крайние меры по самообороне и противодействию, противоправным действиям украинских боевиков.

Так, в населенном пункте Красногоровка жители устроили самосуд над добровольцами из националистического батальона. Была подожжена баня, в которой в это время отдыхали три «нацика». После «отдыха» из бани никто не вышел. Таким образом, мы видим крайнюю степень ненависти местных жителей к бандеровцам, чьи преступления уже вынуждают само украинское население подниматься на борьбу с агрессором».

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины подтверждают эту информацию. «21 декабря в 16:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в сауне на улице Фрунзе города Красногоровка Марьинского района. На месте вызова пожарные установили, что пожар возник в здании сауны, а в помещении наблюдается плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара внутри здания на полу были обнаружены тела 3 мужчин без признаков жизни», - сообщили в ведомстве украинским СМИ.