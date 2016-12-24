Без Львова нет польского народа, - сенатор сейма Ян Жарин

Судьба столицы Галичины обсуждалась на форуме польской общины, который прошел во Львове. Главное место заняла тема экономического положения в регионе. Выступая перед собравшимися, глава объединения поляков Львовской области Cергей Лукьяненко заявил, что некогда успешный регион отстал в своем экономическом развитии от Польши на 50 лет.

«Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», - сказал он. При этом Сергей Лукьяненко считает, что диалог между Львовом и Польшей должен вестись самостоятельно. Кабинет министров Украины не должен даже вмешиваться в этот процесс, потому что ему нет никакого доверия.

Сенатор польского Сейма от партии «Право и Справедливость» Ян Жарин еще более категоричен. «Без Львова, города, который всегда был верен Польше, нет польского народа. На сегодня это очевидно», - заявил польский сенатор.

Неизбежность экономической интеграции Львова и Польши подтвердил экс-депутат Львовского областного совета Зиновий Бермес: «Украинская власть ничего не делает для развития экономики регионов. Минимальная заработная плата в Польше более 13 тысяч гривен, а у нас 3200. Экономическая интеграция Львовщины и Польши даcт большие возможности», - подчеркнул он.

По итогам форума его участники приняли резолюцию к центральной украинской власти, призвав Киев наделить Львовскую область правом самостоятельной экономической политики, прежде всего, для выстраивания автономных связей с Польшей.

Напомним: в период с 1919 по 1939 год Львов входил в состав Польши. Сейчас население Львова составляет более 720 тысяч жителей.