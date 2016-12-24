Версии: Саакашвили считает, что Одессу и область продали Коломойскому

В ходе автограф-сессии Михаила Саакашвили, которая состоялась в Одессе 23 декабря, экс-губернатор Одесской области высказал мнение, что Максим Степанов, победивший в конкурсе на пост председателя Одесской ОГА, является человеком олигарха Игоря Коломойского, которому отдали Одесскую область взамен национализированного «Приватбанка».

Саакашвили рассказал, что, когда его назначили губернатором Одесской области, то одной из ключевых поставленных перед ним задач было изгнание из региона людей Коломойского, потому что тогда у олигарха был конфликт с киевскими властями. Теперь же, когда этот конфликт исчерпан, область снова «вернули» Коломойскому.

Экс-губернатор выразил мнение, что «передача» Одесской области под контроль Коломойского входила в «пакет» договорённостей по национализации «Приватбанка».