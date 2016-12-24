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Держателей карт «ПриватБанка» разводят мошенники

опубликовано alex1943 в Сб, 24/12/2016 - 20:56 Новость: тема тэги гео
privai
Как сообщают вкладчики и держатели пенсионных и кредитных карт банка, после национализации финансового учреждения они стали получать звонки якобы от сотрудников «Ощадбанка», которые заявляют о принудительном переводе денег со счетов и требуют у людей реквизиты их платежных карт.

Вот что пишет пользователь Виктор Федосюк: «Новый развод по телефону: «Алло, это колл-центр «Ощадбанка», как вы знаете «Приват» объединяют с «Ощадбанком», поэтому нам надо перевести деньги с вашей карты в «Привате» на вашу карту в «Ощаде», назовите…». Далее такой «сотрудник» просит назвать номер и код банковской карты в надежде, что попадет на лоха

На факты подобных разводов отреагировала руководитель сети региональных пресс-офисов «ПриватБанка» Инна Музычук, которая призвала клиентов финучреждения быть особенно бдительными после изменений в банке и никому не разглашать свои личные данные.

Экс-замглавы НБУ, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в свою очередь заявлял, что «Ощадбанк» не поглотит «ПриватБанк», поскольку подобный сценарий не соответствует мировой конъюнктуре. К тому же не имеет смысла объединять два слабых банка, поскольку это еще больше усугубит проблему финансового сектора Украины, который и без того на грани развала.

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