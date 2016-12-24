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Киевляне протестуют против вырубки Быковнянского леса и раздачи этой земли «героям АТО»

опубликовано alex1943 в Сб, 24/12/2016 - 21:06 Новость: тема тэги гео
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Решение вырубить 34 гектара Быковнянского леса и отдать эту землю «героям АТО» еще весной приняли депутаты Киевского горсовета. В субботу, 24 декабря, жители Быковни в знак протеста против вырубки леса перекрыли в Киеве Броварской проспект.

Об этом сообщает координатора проекта «Давайте вместе» Татьяна Андрейшина на своей странице в сети Фейсбук. Вот что она пишет: «Сегодня жители Быковни перекрыли Броварской проспект, это протест против вырубки Кличко и его командой живого соснового леса. Может потому, что мы являемся частью этого живого зеленого организма, мы привыкли к нему. Иногда смотрю на Быковнянский лес, а он беззаботный, живет своей жизнью, заходишь в него и оказываешься в другом мире, а каждая сосна шепчет тебе свою беспечность, и ты идешь все дальше и дальше, пытаясь найти сердце этого леса. Среди сосновых ветвей прячутся птенцы, они подпевают ему. Не человек, а Господь давал ему жизнь, и только ему решать его судьбу».

Но эти рассуждения вряд ли подействуют на киевскую власть, ведь поговаривают, что под прикрытием раздачи земли украинским воякам «слуги народа» и сами решили поживиться участками под застройку в экологически чистом районе Киева.

Быковня - посёлок в пределах городской черты Киева на территории Деснянского района. Находится на левом берегу Днепра.

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