Новогоднее представление артистов Росгосцирка в прифронтовом Донецке

В донецком цирке «Космос», который возобновил свою работу еще осенью 2014 года, когда не утихала артиллерийская канонада, состоялось грандиозное представление с участием российских артистов. Главной «изюминкой» программы стал уникальный номер артиста Виктора Сильченко с бобрами. Этот номер единственный в мире. Дрессировщик уже выступал в Донецке 25 лет назад и сейчас приехал снова для того, чтобы подарить детям ДНР настоящий новогодний праздник.

«Никогда в цирковой практике номера с бобрами не было. Я, как и любой артист, решил сделать что-то необычное», — рассказывает артист. Виктор Сильченко сообщил, что как такового отбора животных нет — берут для работы всех бобров. Попадают они к артисту разными путями, иногда их выкупали у охотников. Сейчас в номере участвуют 9 бобров.

У двоих из них, которым всего несколько месяцев от роду, на манеже донецкого цирка «Космос» дебют. «По большому счету, дрессуре эти животные не поддаются. Они очень своенравны. Наказывать их нельзя, даже повышать голос на них нельзя — будут кусаться, стараться убежать. Поэтому с ними надо общаться только ласково, уговаривать. Трюки, которые они выполняют, — это наблюдения за животными, подстраиваемся под их природные навыки», - поведал подробности общения с бобрами Виктор Сильченко.

На арене представлены питоны, леопарды и другие животные. Для детей, особенно окраинных районов Донецка, городов Горловки, Ясиноватой, Докучаевска, которые живут под постоянными обстрелами, это будет настоящим подарком. Представления Росгосцирка продлятся все зимние школьные каникулы.